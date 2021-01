Scontro Gomez-Calenda: “Vuole insegnare il mestiere al Prof. Galli? mi ritiro perché lei è un genio!” (Di venerdì 22 gennaio 2021) A Piazza Pulita – il programma condotto di Corrado Formigli su La 7 – è andato in scena lo Scontro tra il giornalista Peter Gomez e il leader di Azione Carlo Calenda. Calenda stava iniziando un ragionamento sulla gestione della pandemia partendo dai dati sulla mortalità in Italia, quando è stato interrotto da Gomez: “Se Vuole insegnare il mestiere anche al Prof. Galli allora mi ritiro perché lei è un genio…”. “Ho finito la frase? Potevo parlare del tasso di inflazione, fammi finire la frase”, ribatte Calenda. “Lei può essere un po’ più educato?”, chiede Gomez piccato. E lo Scontro va avanti, il leader di Azione risponde: “Rispettare ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) A Piazza Pulita – il programma condotto di Corrado Formigli su La 7 – è andato in scena lotra il giornalista Petere il leader di Azione Carlostava iniziando un ragionamento sulla gestione della pandemia partendo dai dati sulla mortalità in Italia, quando è stato interrotto da: “Seilanche alallora milei è un genio…”. “Ho finito la frase? Potevo parlare del tasso di inflazione, fammi finire la frase”, ribatte. “Lei può essere un po’ più educato?”, chiedepiccato. E lova avanti, il leader di Azione risponde: “Rispettare ...

La7tv : #piazzapulita Lo scontro tra Peter Gomez e Carlo Calenda: 'Se vuole insegnare il mestiere anche al Prof. Galli allo… - PagellaPolitica : ?? A #piazzapulita @CarloCalenda e @petergomezblog si scontrati sui morti da Covid-19 in Italia. Per Calenda, il «t… - CiccioniSe : RT @La7tv: #piazzapulita Lo scontro tra Peter Gomez e Carlo Calenda: 'Se vuole insegnare il mestiere anche al Prof. Galli allora mi ritiro… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: L'acceso scontro a #Piazzapulita tra Carlo #Calenda e Peter #Gomez. Un utente chiede al leader di #Azione il perché de… - _mattley_ : RT @PagellaPolitica: ?? A #piazzapulita @CarloCalenda e @petergomezblog si scontrati sui morti da Covid-19 in Italia. Per Calenda, il «tass… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Gomez Covid, lo scontro tra Peter Gomez e Carlo Calendo: "Vuole insegnare il mestiere al Prof. Galli, mi ritiro perché lei è un genio!" La7 Calenda, nuovo scontro in tv: la polemica con Peter Gomez

Il leader di Azione Carlo Calenda, già protagonista di una lunga e accesa polemica con Clemente Mastella nei giorni scorsi, è rimasto coinvolto ...

La battuta social del leader di Azione dopo lo scontro a Piazzapulita con Peter Gomez

È stato un duello dialettico acceso e, alla fine, entrambi i contendenti sono rimasti sulle proprie posizioni sostenendo i propri dati. Giovedì sera a Piazzapulita, su La7, è andato in onda lo scontro ...

Il leader di Azione Carlo Calenda, già protagonista di una lunga e accesa polemica con Clemente Mastella nei giorni scorsi, è rimasto coinvolto ...È stato un duello dialettico acceso e, alla fine, entrambi i contendenti sono rimasti sulle proprie posizioni sostenendo i propri dati. Giovedì sera a Piazzapulita, su La7, è andato in onda lo scontro ...