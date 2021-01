Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2021: la Norvegia pronta a tornare a macinare successi. Italia assente (Di venerdì 22 gennaio 2021) Archiviato il XV Tour de Ski, a cui ha fatto seguito un weekend di pausa, la Coppa del Mondo di sci di fondo comincia dalla Finlandia una lunga trasferta nordica. Nel weekend si disputerà la tappa di Lahti. Situato circa 100 km a nord-est rispetto alla capitale Helsinki, il capoluogo del Päijät-Häme può essere considerato a pieno titolo un tempio delle discipline nordiche. D’altronde su queste nevi si sono disputate ben 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) e le gare del weekend, come di consueto, saranno inserite all’interno dei Salpausselän Kisat, o “Lahti Ski Games”. La manifestazione, che racchiude in sé gare di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, vide la luce nel 1923. Pertanto, l’evento si avvicina al secolo di vita ed è stato da ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Archiviato il XV Tour de Ski, a cui ha fatto seguito un weekend di pausa, ladeldi sci dicomincia dalla Finlandia una lunga trasferta nordica. Nel weekend si disputerà la tappa di. Situato circa 100 km a nord-est rispetto alla capitale Helsinki, il capoluogo del Päijät-Häme può essere considerato a pieno titolo un tempio delle discipline nordiche. D’altronde su queste nevi si sono disputate ben 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) e le gare del weekend, come di consueto, saranno inserite all’interno dei Salpausselän Kisat, o “Ski Games”. La manifestazione, che racchiude in sé gare di sci di, salto con gli sci e combinata nordica, vide la luce nel 1923. Pertanto, l’evento si avvicina al secolo di vita ed è stato da ...

