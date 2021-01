Sanremo 2021 nella bufera | nuova protesta | “si aprano anche i teatri”

Leggi su chenews

(Di venerdì 22 gennaio 2021), oggi al centro dellaci sono volti noti dello spettacolo che non apprezzano questa diversità di decisione: ecco perchè. Continuano le proteste in attesa dellaedizione del Festival della canzone italiana che potrebbe essere a rischio dopo il nuovo DPCM per la pandemia del Coronavirus,se al momento sembra essere tutto confermato. E se da una parte il Prefetto non permette la presenza del pubblico in studio, che sia pagante o su inviti, dall’altra parte scoppia la polemicada parte di volti noti che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo e nello specifico nei. “Se si decide di farecon il pubblico, si riaprono i ...