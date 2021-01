Salernitana-Pescara in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Salernitana-Pescara sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la diciannovesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da ben tre sconfitte consecutive, vogliono riscattarsi con un successo che permetterebbe loro di restare tra le prime della classe; gli abruzzesi, invece, hanno ottenuto cinque punti nelle ultime cinque uscire e sperano nel colpaccio per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:00 di sabato 23 gennaio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la diciannovesima giornata di. I padroni di casa, reduci da ben tre sconfitte consecutive, vogliono riscattarsi con un successo che permetterebbe loro di restare tra le prime della classe; gli abruzzesi, invece, hanno ottenuto cinque punti nelle ultime cinque uscire e sperano nel colpaccio per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:00 di sabato 23 gennaio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

