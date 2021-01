Ricky Martin si mostra con la barba bionda

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuovo look per. Il cantante ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con la. Un selfie al mare, dove è in vacanza con tutta la famiglia, lo'ossigenato'. '...

RegalinoV : Ricky Martin ha cambiato look - soisraco : Ricky Martin se ve fatal con esa barba - jatirado : RT @jatirado_oc: Ricky Martin estrena barba rubia - jatirado_oc : Ricky Martin estrena barba rubia - AMalexmolla : @ricky_martin Blond ambition ! Alex Molla DJ -

Ultime Notizie dalla rete : Ricky Martin

TGCOM

Nuovo look per Ricky Martin. Il cantante ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con la barba bionda. Un selfie al mare, dove è in vacanza con tutta la famiglia, lo mostra "ossigenato". "Quando ...Ricky Martin ha un look nuovo di zecca e davvero inaspettato. Il cantante e attore è andato su Instagram per mostrare la sua nuova barba ossigenata, dobbiamo ammettere che il 49enne (e non sentirli) s ...