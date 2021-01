Reynolds, cosa è successo nelle ultime ore? Da affare a possibile beffa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il covid ci ha messo lo zampino anche questa volta e ha fatto, probabilmente, sfumare un acquisto che sembrava essere ormai chiuso e definito. Bryan Reynolds è infatti risultato positivo al coronavirus lo scorso 18 gennaio, dovendo di fatto rimandare il suo viaggio in Italia che lo avrebbe portato a firmare con la Juventus e a trasferirsi, almeno per sei mesi, al Benevento di Filippo Inzaghi (considerando anche l’impossibilità dei bianconeri di tesserare extracomunitari in questa stagione). Un contrattempo che ha permesso alla Roma di tornare alla carica dell’esterno destro americano. I capitolini si sarebbero convinti ad alzare l’offerta subito dopo il derby perso in malo modo contro la Lazio. La società di Friedkin sarebbe così tornata a bussare con insistenza alla porta dei Dallas, proponendo un prestito con obbligo di riscatto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il covid ci ha messo lo zampino anche questa volta e ha fatto, probabilmente, sfumare un acquisto che sembrava essere ormai chiuso e definito. Bryanè infatti risultato positivo al coronavirus lo scorso 18 gennaio, dovendo di fatto rimandare il suo viaggio in Italia che lo avrebbe portato a firmare con la Juventus e a trasferirsi, almeno per sei mesi, al Benevento di Filippo Inzaghi (considerando anche l’impossibilità dei bianconeri di tesserare extracomunitari in questa stagione). Un contrattempo che ha permesso alla Roma di tornare alla carica dell’esterno destro americano. I capitolini si sarebbero convinti ad alzare l’offerta subito dopo il derby perso in malo modo contro la Lazio. La società di Friedkin sarebbe così tornata a bussare con insistenza alla porta dei Dallas, proponendo un prestito con obbligo di riscatto ...

