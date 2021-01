Palermo, quote Di Piazza: Mirri e l’ex vice presidente si affidano ad un advisor per stabilire la valutazione (Di venerdì 22 gennaio 2021) "Il futuro del Palermo è in mano ad un advisor".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo, e nello specifico sulle quote dell'italo-americano Tony Di Piazza, che come dichiarato dallo stesso Dario Mirri sono ormai in vendita. Dunque, "la querelle tra Mirri e Di Piazza passa dalle valutazioni di PricewaterhouseCoopers, con l’obiettivo di trovare un investitore disposto a rilevare il 40% delle quote di Hera Hora".Palermo, Mirri risponde: “Rapporto con Di Piazza, mai dire mai. Nuovo bomber e Di Gaudio, le cose stanno così”Palermo, Mirri risponde: “Anche senza Serie B non scappo. Preoccupato ma vado ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) "Il futuro delè in mano ad un".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa, e nello specifico sulledell'italo-americano Tony Di, che come dichiarato dallo stesso Dariosono ormai in vendita. Dunque, "la querelle trae Dipassa dalle valutazioni di PricewaterhouseCoopers, con l’obiettivo di trovare un investitore disposto a rilevare il 40% delledi Hera Hora".risponde: “Rapporto con Di, mai dire mai. Nuovo bomber e Di Gaudio, le cose stanno così”risponde: “Anche senza Serie B non scappo. Preoccupato ma vado ...

