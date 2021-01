Nuova ondata del virus al cinema e in tv: Mason, Soderbergh e Ammaniti - (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cinzia Romani "Songbird" è on demand. In cantiere il seguito di "Contagion". E "Anna" diventa una serie Andrà tutto male. Anche il cinema in coma se n'è accorto e adesso sforna film sulla pandemia, come non bastasse quel che ci circonda. Ma tant'è: se l'editoria ha l'instant book sui fatti del momento, la Settima Arte narra l'infezione d'attualità. E lo fa sull'onda del rinnovato interesse per Contagion, potente film del premio Oscar Steven Soderbergh che nel 2011 preconizzava la diffusione d'un virus letale in tutto il mondo. Nei primi giorni del lockdown, infatti, questo titolo era il più scaricato sulle piattaforme online. Gli spettatori in pigiama, acciambellati sul divano col cibo ordinato via WhatsApp, tremavano guardando Matt Demon, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, Jude Law e Marion Cotillard, attori non da ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cinzia Romani "Songbird" è on demand. In cantiere il seguito di "Contagion". E "Anna" diventa una serie Andrà tutto male. Anche ilin coma se n'è accorto e adesso sforna film sulla pandemia, come non bastasse quel che ci circonda. Ma tant'è: se l'editoria ha l'instant book sui fatti del momento, la Settima Arte narra l'infezione d'attualità. E lo fa sull'onda del rinnovato interesse per Contagion, potente film del premio Oscar Stevenche nel 2011 preconizzava la diffusione d'unletale in tutto il mondo. Nei primi giorni del lockdown, infatti, questo titolo era il più scaricato sulle piattaforme online. Gli spettatori in pigiama, acciambellati sul divano col cibo ordinato via WhatsApp, tremavano guardando Matt Demon, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, Jude Law e Marion Cotillard, attori non da ...

woland1964 : Pechino chiude in anticipo di due settimane le scuole, nell'ambito delle misure per contrastare la nuova ondata di Covid-19 - FrancyilPunto : L'Europa si prepari alla nuova ondata dovuta alle varianti. @robersperanza. L'eu chiede nuovi lockdown. Sbrighiamoc… - calcaralaura : @robersperanza Ecco a voi la nuova epidemia da vaccino!!! bravi siete riusciti a fare avverare la terza ondata,con… - calcaralaura : @myrtamerlino Ecco a voi la nuova epidemia da vaccino!!! bravi siete riusciti a fare avverare la terza ondata,con q… - DaniloServadei : @SimoneMaloni Eh anche per me è una bruttissima botta. Pare comunque che l'80% della popolazione nipponica sia cont… -