Milan, testa all’Atalanta tra recuperi lampo e arrivi dell’ultimo minuto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milan, si avvicina la sfida all’Atalanta tra i recuperi degli ex positivi Krunic, Rebic, Theo e l’arrivo imminente di Tomori Il Milan continua la propria marcia di avvicinamento alla sfida di campionato contro l’Atalanta in programma sabato prossimo a San Siro. Tra i rossoneri tornano disponibili Rebic e Krunic (ex positivi al tampone) mentre si è rivelato un falso positivo Theo Hernandez che sabato sarà regolarmente in campo dal primo minuto. ASSENZE – In attesa del rientro di Bennacer, ancora differenziato per lui a Milanello, e la guarigione di Hakan Calhanoglu, Pioli nella giornata di domani potrebbe già virtualmente abbracciare il proprio nuovo difensore Tomori in arrivo dal Chelsea. TOMORI – Il centrale inglese di origini canadesi è in arrivo in Italia dove sosterrà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021), si avvicina la sfidatra idegli ex positivi Krunic, Rebic, Theo e l’arrivo imminente di Tomori Ilcontinua la propria marcia di avvicinamento alla sfida di campionato contro l’Atalanta in programma sabato prossimo a San Siro. Tra i rossoneri tornano disponibili Rebic e Krunic (ex positivi al tampone) mentre si è rivelato un falso positivo Theo Hernandez che sabato sarà regolarmente in campo dal primo. ASSENZE – In attesa del rientro di Bennacer, ancora differenziato per lui aello, e la guarigione di Hakan Calhanoglu, Pioli nella giornata di domani potrebbe già virtualmente abbracciare il proprio nuovo difensore Tomori in arrivo dal Chelsea. TOMORI – Il centrale inglese di origini canadesi è in arrivo in Italia dove sosterrà ...

Glongari : Tra il #Milan e #Mandzukic non ci sono questioni economiche.Ha detto sì ai #rossoneri che stanno per sciogliere pos… - AMinghetti : RT @Alobrasil74: Il mitico George Weah intervistato all Gazzetta alla domanda se il Milan può vincere lo scudetto: “Chiaro che può vincerlo… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #SerieA: chi ha colpito più pali e traverse? Ecco la speciale classifica, #Milan in testa - sportface2016 : #SerieA: chi ha colpito più pali e traverse? Ecco la speciale classifica, #Milan in testa - RFillini : RT @Roccio92: #Weah a @Gazzetta_it La sorprende vedere il #Milan in testa alla classifica? 'E perché dovrebbe? Stiamo parlando del Milan,… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan testa Meité: "Milan chance per la mia carriera. Paura di nessuno, possiamo restare in testa" Sky Sport MILAN-ATALANTA: i dubbi di formazione per Pioli / News

MILAN NEWS - Domani si torna in campo con Milan-Atalanta, 19^ giornata di Serie A. Nella video news ecco dunque i ballottaggi di formazione di Pioli.

Milan, testa all’Atalanta tra recuperi lampo e arrivi dell’ultimo minuto

Milan, si avvicina la sfida all'Atalanta tra i recuperi degli ex positivi Krunic, Rebic, Theo e l'arrivo imminente di Tomori ...

MILAN NEWS - Domani si torna in campo con Milan-Atalanta, 19^ giornata di Serie A. Nella video news ecco dunque i ballottaggi di formazione di Pioli.Milan, si avvicina la sfida all'Atalanta tra i recuperi degli ex positivi Krunic, Rebic, Theo e l'arrivo imminente di Tomori ...