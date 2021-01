Mes: Bellanova, 'basta stop ideologici, Italia ne ha bisogno' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "A chi insiste con i no ideologici a risorse essenziali per il nostro sistema sanitario, e parlo ovviamente dei 37 miliardi del Mes, consiglio di leggere i dati presentati nell'indagine condotta da mUp Research e Norstat: nel 2020, 3 milioni di Italiani hanno rinunciato a curarsi, 32 milioni di visite mediche sono state rinviate, 13 milioni cancellate". Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su Fb. "Per curarsi i cittadini devono scegliere fra attese lunghissime e la sanità privata, che però costa. Con la conseguenza che le fasce più fragili della popolazione vengono di fatto private del diritto a una sanità efficiente e gratuita". "Non possiamo permettere che accada. L'Italia ha bisogno del MES. Risorse da investire per dare respiro ai nostri medici e infermieri, al nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "A chi insiste con i noa risorse essenziali per il nostro sistema sanitario, e parlo ovviamente dei 37 miliardi del Mes, consiglio di leggere i dati presentati nell'indagine condotta da mUp Research e Norstat: nel 2020, 3 milioni dini hanno rinunciato a curarsi, 32 milioni di visite mediche sono state rinviate, 13 milioni cancellate". Lo scrive Teresadi Iv su Fb. "Per curarsi i cittadini devono scegliere fra attese lunghissime e la sanità privata, che però costa. Con la conseguenza che le fasce più fragili della popolazione vengono di fatto private del diritto a una sanità efficiente e gratuita". "Non possiamo permettere che accada. L'hadel MES. Risorse da investire per dare respiro ai nostri medici e infermieri, al nostro ...

