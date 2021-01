Maturità, prova orale e commissione interna L’ammissione non sarà garantita a tutti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le indiscrezioni: una sola prova orale e commissione interna. Azzolina: «Non sarà un esame light, ma terrà conto delle difficoltà attuali» Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le indiscrezioni: una sola. Azzolina: «Nonun esame light, ma terrà conto delle difficoltà attuali»

Silvia26143094 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia In questo momento cancellerei la prova di maturità, ho mia figlia e i suoi compagn… - TecnicaScuola : Maturità, Granato (M5S): il Pd vuole una prova scritta e orale, ma l’intenzione è ripetere il maxi orale del 2020 -… - sardanews : Maturità 2021 con prova semplificata? Dai presidi oristanesi pareri differenti - G_A_V_76 : RT @ilgiornale: Il nuovo esame di maturità prevede solo una 'maxi prova orale' ma non tutti gli studenti saranno ammessi. Torna la bocciatu… - PietroSpirito1 : @vfeltri La maturità è stata sempre una prova molto sentita. Mica si può fare a meno degli esami. Eduardo diceva che non finiscono mai -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità prova Coronavirus, prova di maturità per una generazione baciata dalla sorte Corriere della Sera