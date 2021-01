L’ultimo saluto alla moglie | poi il terribile schianto | “Li ha persi entrambi”

Leggi su chenews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La tragedia dopoall’adorata. Con lui il figlio che lotta ancora tra la vita e la morte. Elisoccorso (Facebook)Tornavano dall’ospedale, dopo la notizia della morte della carae madre. Padre e figlio, nel senese, di 67 e 46 anni, avevano trascorso la notte li, una notte drammatica, per darea quella donna che per l’uno era statoamata e per l’altro madre, una tragedia che aveva profondamente scosso i due uomini. In mattinata, il ritorno a casa. In strada però qualcosa è andato storto,base di tutto, probabilmente un malore. Un malore che ha impedito al 67enne di avere la giusta lucidità di calcolare i rischi di avere le idee chiare su cosa fare in caso di pericolo. E cosi lo ...