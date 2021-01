Lombardia in zona rossa per un clamoroso errore: Rt sbagliato. Scontro Fontana-governo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen – clamoroso pasticcio sui dati della Lombardia. La regione sarebbe finita in zona rossa per un “errore”, un calcolo sbagliato del valore Rt. In pratica da Milano sarebbero arrivati alla Cabina di Regia dati rettificati poi in un secondo momento. Di qui la decisione di inserire la Lombardia in zona rossa. Questo è quanto sarebbe accaduto secondo due diverse “fonti qualificate” citate dall’Ansa. Ieri in una nota la Regione aveva precisato di aver inviato una serie di “dati aggiuntivi” per “ampliare e rafforzare i dati standard trasmessi nella settimana precedente”. Se consideriamo l’ultimo monitoraggio, la Lombardia ha un Rt medio a 0,82 (0,78-0,87). A questo punto, se dovesse essere accertato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen –pasticcio sui dati della. La regione sarebbe finita inper un “”, un calcolodel valore Rt. In pratica da Milano sarebbero arrivati alla Cabina di Regia dati rettificati poi in un secondo momento. Di qui la decisione di inserire lain. Questo è quanto sarebbe accaduto secondo due diverse “fonti qualificate” citate dall’Ansa. Ieri in una nota la Regione aveva precisato di aver inviato una serie di “dati aggiuntivi” per “ampliare e rafforzare i dati standard trasmessi nella settimana precedente”. Se consideriamo l’ultimo monitoraggio, laha un Rt medio a 0,82 (0,78-0,87). A questo punto, se dovesse essere accertato ...

FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - RegLombardia : #LNews 'Abbiamo sempre fornito dati corretti. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le pr… - LegaSalvini : Attilio Fontana: 'La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Al governo devono smetterla di calunniare l… - _kuball_ : #Fontana dice che Roma deve smetterla di calunniare la #Lombardia sul contenimento del #COVID19 e la zona rossa.… - Keynesblog : Anche con meno di 100 casi loro fanno test di massa, lockdown locali, ecc. Noi con 2000 nuovi positivi portiamo la… -