La ricetta dei «banana split churros» di Karime Lopez di Gucci Osteria (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cosa fa un cuoco stellato in pausa pranzo? Si rilassa, anche continuando a cucinare, magari per assecondare i desideri della brigata (inclusi i comfort food). Succede spesso alla Gucci Osteria di Firenze: tempio dell'alta cucina fiorentino che la maison ha aperto con Massimo Bottura e che ora è guidato da Karime López, cuoca messicana già stellata Michelin. In anteprima a VanityFair.it la chef ha svelato la ricetta dei churros con crema di banana e cioccolato che prepara per il suo team. La trovate nella gallery sopra, e in questo video: https://youtu.be/GNYZqyL3EtI

Ultime Notizie dalla rete : ricetta dei Dolci regionali, la ricetta dei cantucci toscani PisaToday La ricetta dei «banana split churros» di Karime Lopez di Gucci Osteria

Due grandi classici in un solo dolce buonissimo e semplice da fare, tra i più amati (anche) dalla brigata di uno dei ristoranti più chic di Firenze ...

Due grandi classici in un solo dolce buonissimo e semplice da fare, tra i più amati (anche) dalla brigata di uno dei ristoranti più chic di Firenze ...