La fatica di Pesaola per la convivenza di Sivori e Altafini | Omar non gliela passava mai

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 gennaio 2021) A quei tempi felici di gloria e baldoria, a metà degli anni Sessanta, Joséarrivò all’aeroporto di Capodichino con duemila tifosi in attesa delirante. Aveva 27 anni. Dopo sette stagioni nel Milan, Viani lo accusò di scarso coraggio e dai tifosi milanisti si prese l’epiteto di “coniglio”. Con una trattativa durata un’ora e 40 minuti, il presidente del Napoli Roberto Fiore l’ottenne da Felice Riva, presidente del Milan. Costo: 280 milioni con la clausola che il Napoli non l’avrebbe mai ceduto all’Inter. Brasiliano di Piracicaba, nello stato di San Paolo, Josè era stato riserva di Pelè ai Mondiali del 1958. Venne a Napoli a far coppia condovette sudare per farli andare d’accordo.nonmai la palla a Josè. Con, burlone e battutista ...