Invincible | svelata la data di uscita della serie animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman

Leggi su movieplayer

(Di sabato 23 gennaio 2021) Amazon Prime Video ha svelato ladidi, la nuovadaidi, la nuovaAmazondaidi, ha ora unadi: il 26 marzo debutterà infatti in streaming su Prime Video. Il progetto arriverà sulla piattaforma con i primi tre episodi e i successivi saranno distribuiti con cadenza settimanale ogni venerdì. Il cast di doppiatori coinvolti incomprende Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh (Grey's Anatomy), J.K. Simmons (Whiplash), Seth ...