Governo | scoppia il caso della cassa intregrazione ai ricchissimi cognati di Conte

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempi duri per tutti, questi, segnati da una crisi economica senza precedenti. Che, nella sua crudeltà, si è abbattuta anche sulla famiglia acquisita del presidente del Consiglio Giuseppe, quellefidanzata Olivia Paladino, finita addirittura inintegrazione in deroga fino a novembre 2020. Un aiuto messo a disposizione dalguidato da una figura non proprio lontana, l’Avvocato del Popolo, e concesso sia alla sorellacompagna del presidente del Consiglio, Cristiana Paladino, sia ala fratellastro Shawn John Shadow, figlio di primo lettosuocera del premier, Ewa Aulin. Tutti e due erano dipendenti di una delle società del gruppo fondato dal suocero di, Cesare Paladino. A raccontare ilè Franco Bechis ...