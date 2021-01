"Governo e M5s in silenzio: è tutto normale?". Arresto pesantissimo: l'uomo di Arcuri. Salvini a valanga: perché devono spiegare (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arrestato Natale Errigo, membro dello staff del commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri. E a fronte di "accuse pesantissime di legami con le cosche", Matteo Salvini chiede "chiarezza immediata". Il leader della Lega si dice poi sorpreso dal "silenzio tombale del Governo e in particolare dei 5 Stelle. tutto normale?". L'inchiesta del pm di Catanzaro Nicola Gratteri che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati anche del segretario Udc Lorenzo Cesa arriva a un passo dall'esecutivo, nel silenzio generale. Errigo infatti è consulente di Invitalia ed è accusato di voto di scambio con l'assessore al Bilancio della Calabria in occasione della campagna elettorale del 2018. Come ricorda il quotidiano Domani, Errigo è consulente della struttura del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arrestato Natale Errigo, membro dello staff del commissario per l'emergenza Covid Domenico. E a fronte di "accuse pesantissime di legami con le cosche", Matteochiede "chiarezza immediata". Il leader della Lega si dice poi sorpreso dal "tombale dele in particolare dei 5 Stelle.?". L'inchiesta del pm di Catanzaro Nicola Gratteri che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati anche del segretario Udc Lorenzo Cesa arriva a un passo dall'esecutivo, nelgenerale. Errigo infatti è consulente di Invitalia ed è accusato di voto di scambio con l'assessore al Bilancio della Calabria in occasione della campagna elettorale del 2018. Come ricorda il quotidiano Domani, Errigo è consulente della struttura del ...

matteosalvinimi : Prorogate indagini su Zingaretti per le nomine Asl in Lazio. I cittadini meritano chiarezza e rapidità, anche per l… - M5S_Europa : Dal fallito colpo di stato nel 2016 le purghe del governo turco non si sono mai fermate e #Erdogan consente arresti… - PiazzapulitaLA7 : Cosa pensano gli elettori M5S e del centrosinistra sulla fuoriuscita di Renzi dal Governo. #Piazzapulita… - LFacciato : @Quirinale?Che figura stiamo facendo agli occhi dell'Europa?Ma la domanda più spinosa che intendo porVi è:che figur… - Fedex546 : RT @valy_s: Il governo #Conte (detto anche Gov. #Ciampolillo) è appeso al signor Bruno #Tabacci #M5S tutto bene? -

Ultime Notizie dalla rete : Governo M5s Dall'uno vale uno al governo appeso a Ciampolillo. Il fallimento del modello M5S la Repubblica Sassocorvaro, Ruggeri (M5S): "Porterò all’attenzione della giunta regionale le segnalazioni del comitato pro-Lanciarini"

Alla fine dell’incontro la consigliera annuncia: “Sottoporrò all’attenzione della giunta regionale le segnalazioni che mi sono arrivate dal comitato”. Poi aggiunge: “I punti salienti su cui mi è stato ...

Arrestato Errigo, così Salvini inchioda governo e Cinque stelle

L'arresto di Natale Errigo provoca la reazione sdegnata del leader della Lega che chiede al governo e al M5s di prendere posizione e fare ...

Alla fine dell’incontro la consigliera annuncia: “Sottoporrò all’attenzione della giunta regionale le segnalazioni che mi sono arrivate dal comitato”. Poi aggiunge: “I punti salienti su cui mi è stato ...L'arresto di Natale Errigo provoca la reazione sdegnata del leader della Lega che chiede al governo e al M5s di prendere posizione e fare ...