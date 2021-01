Dalmine | multa per semaforo rosso annullata | per il Giudice non basta la foto

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “Non è stata provata la responsabilità in quanto l’accertamento automatico dell’infrazione semaforica non consente al soggetto accertatore di valutare ogni elemento utile al momento dei fatti, avendo egli operato tale manovra in assoluta sicurezza e con tutte le cautele imposte, non causando alcun pericolo o intralcio alla circolazione per gli altri utenti della strada”. Con questa motivazione ildi pace del Tribunale di Bergamo Ernestina Carrara ha annullato un verbale da 326 euro (oltre a 20,60 euro per le spese di accertamento) elevato a un automobilista che era passato con ilaldelle piscine, quello all’incrocio tra viale Locatelli e l’ex Provinciale 525. L’infrazione era stata rilevata il 18 gennaio 2015 grazie al sistema di telecamere installato nella zona del. Dopo qualche ...