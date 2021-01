Cristina Chiabotto ospite a ‘Verissimo’ svela il sesso del suo primo bebè!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Pochi giorni faha annunciato di essere in attesa del suobebé. La bella torinese e il marito Marco Roscio, dopo un matrimonio da favola celebratosi nel settembre del 2019, aspettano una bella femminuccia, come la stessaha rivelato ai microfoni di Verissimo. L’ex Miss Italia ha poi aggiunto: Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nelperiodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo. Infine la, che prima di incontrare Marco ha avuto una lunga relazione con l’attore Fabio Fulco, ha riservato un dolce pensiero alla nonna scomparsa solo ...