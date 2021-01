Conferenza stampa Conte: «Siamo sulla strada giusta. Udinese da non sottovalutare» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Udinese-Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato contro l’Udinese. Udinese – «Non bisogna affrontare nessuna squadra in Serie A con superficialità. L’Udinese è una squadra strutturata che ha una propria identità. È una partita da non sottovalutare, ci aspettiamo una gara dura. Loro possono creare difficoltà a chiunque». VITTORIA CONTRO LA JUVENTUS – «È inevitabile che quando batti squadre forti come la Juventus devi aver sbagliato pochissimo. Siamo stati bravi a sfruttare i loro punti deboli e a essere attenti nel non commettere errori. Ci ha fatto capire che Siamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Antonioha parlato alla vigilia di-Inter Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato inalla vigilia della trasferta di campionato contro l’– «Non bisogna affrontare nessuna squadra in Serie A con superficialità. L’è una squadra strutturata che ha una propria identità. È una partita da non, ci aspettiamo una gara dura. Loro possono creare difficoltà a chiunque». VITTORIA CONTRO LA JUVENTUS – «È inevitabile che quando batti squadre forti come la Juventus devi aver sbagliato pochissimo.stati bravi a sfruttare i loro punti deboli e a essere attenti nel non commettere errori. Ci ha fatto capire che...

