Cartabellotta (Gimbe): "Ritardo vaccini? Non è solo colpa delle consegne" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ritardo vaccini, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus per parlare dei ritardi nelle consegne da parte di Pfizer. "Io so che i contratti non sono pubblici – ha affermato Cartabellotta- Bisognerebbe chiedere a chi li ha firmati questi contratti". Poi spiega il vero motivo dei ritardi "un inghippo" solo apparentemente tecnico, in realtà dovuto a un contratto, a nostro avviso, che presentava fin dall'inizio un equivoco. Il nocciolo sono le dosi, perché ogni fiala di vaccino Pfizer ne contiene ben più di una.

