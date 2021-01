Bimba di 8 anni cade in piscina e muore: dramma a Grosseto (Di venerdì 22 gennaio 2021) dramma a Capalbio, in provincia di Grosseto, in località La Vallerana, dove una bambina di 8 anni è tragicamente morta dopo essere caduta in piscina ed essere annegata. Il dramma si è consumato oggi, in mattinata: ora si sta cercando di capire la dinamica dell’incidente. Era in bici vicino alla piscina A quanto pare la piccola era sulla sua bici ed era nei pressi della piscina, quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta in acqua. A quel punto non sarebbe riuscita a rimanere a galla, e quando è stata recuperata dai parenti era già troppo tardi: la piccola aveva perso i sensi. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente ed il 118, subito accorso sul posto, ha effettuato le manovre di rianimazione d’emergenza ma la piccola non si è più ripresa. Vano ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 gennaio 2021)a Capalbio, in provincia di, in località La Vallerana, dove una bambina di 8è tragicamente morta dopo essere caduta ined essere annegata. Ilsi è consumato oggi, in mattinata: ora si sta cercando di capire la dinamica dell’incidente. Era in bici vicino allaA quanto pare la piccola era sulla sua bici ed era nei pressi della, quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta in acqua. A quel punto non sarebbe riuscita a rimanere a galla, e quando è stata recuperata dai parenti era già troppo tardi: la piccola aveva perso i sensi. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente ed il 118, subito accorso sul posto, ha effettuato le manovre di rianimazione d’emergenza ma la piccola non si è più ripresa. Vano ...

