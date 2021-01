Benevento, Foggia: «Inzaghi farà carriera. Llorente e Cutrone ci piacciono» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino. PRESTAZIONE – «Dobbiamo concretizzare una mole di lavoro importante, lavoriamo quotidianamente su questo aspetto. La Serie A non ti permette errori, soprattutto una squadra come la nostra». Inzaghi – «Lavora bene a livello mentale e tecnico. È stato ingiustamente etichettato come difensivista, lui sa modificare il suo credo in base agli eventi. È un allenatore moderno, farà una grandissima carriera». REYNOLDS – «Si tratta di un discorso economico e di volontà sia della società sia del calciatore. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino. PRESTAZIONE – «Dobbiamo concretizzare una mole di lavoro importante, lavoriamo quotidianamente su questo aspetto. La Serie A non ti permette errori, soprattutto una squadra come la nostra».– «Lavora bene a livello mentale e tecnico. È stato ingiustamente etichettato come difensivista, lui sa modificare il suo credo in base agli eventi. È un allenatore moderno,una grandissima». REYNOLDS – «Si tratta di un discorso economico e di volontà sia della società sia del calciatore. ...

