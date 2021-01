Vestito viola: perché Harris e Clinton ne indossavano uno? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alla cerimonia di inaugurazione di Biden la vicepresidente eletta Kamala Harris e le ex First Lady hanno indossato un Vestito di colore viola. Ma perché questa scelta? Il viola è l’emblema della fusione tra il rosso e il blu, ma anche il colore delle suffragette, il movimento di emancipazione femminile nato per ottenere il diritto Leggi su periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alla cerimonia di inaugurazione di Biden la vicepresidente eletta Kamalae le ex First Lady hanno indossato undi colore. Maquesta scelta? Ilè l’emblema della fusione tra il rosso e il blu, ma anche il colore delle suffragette, il movimento di emancipazione femminile nato per ottenere il diritto

MoliPietro : Vestito viola: perché Harris e Clinton ne indossavano uno? - clamax5 : @noitre32 Se non ho visto male Biden scende dall'aereo con la moglie lui vestito di nero e lei in viola. Non sono i colori dei funerali? - monicafrassoni : @CarloRomeo15 @RadioRadicale Dite per favore a Carlo Romeo che il vestito di #KamalaHarris #MichelleObama e… - monicafrassoni : @RadioRadicale @SanMarino_RTV Dite per favore a Carlo Romeo che il vestito di #KamalaHarris #MichelleObama e… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: La vicepresidente #KamalaHarris si è presentata all'#InagurationDay con un vestito viola, un tributo a Shirley Chisholm,… -