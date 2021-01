Usa: Senato conferma Avril Haines, chi è la prima donna capo 007 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Senato americano ha confermato a grandissima maggioranza la nomina della direttrice dell’intelligence americana Avril Haines.La ex numero 2 della Central intelligence agency (Cia), 51 anni, supervisionerà e coordinerà le attività di Cia, National security agency (Nsa) e di altre 15 agenzie di intelligence Usa. Nata a New York nel 1969, Haines è laureata in Fisica e in Diritto. Nel 2001 ha cominciato a lavorare come avvocato e tra il 2003 e il 2006 è stata consulente del dipartimento di Stato. Successivamente è arrivata al Senato, dove ha conosciuto Biden, e nel 2008 è entrata a fare parte del team legale della Casa Bianca. Avril Haines è cresciuta nel centro di Manhattan all’interno di una famiglia classe alta americana. È figlia unica, sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilamericano hato a grandissima maggioranza la nomina della direttrice dell’intelligence americana.La ex numero 2 della Central intelligence agency (Cia), 51 anni, supervisionerà e coordinerà le attività di Cia, National security agency (Nsa) e di altre 15 agenzie di intelligence Usa. Nata a New York nel 1969,è laureata in Fisica e in Diritto. Nel 2001 ha cominciato a lavorare come avvocato e tra il 2003 e il 2006 è stata consulente del dipartimento di Stato. Successivamente è arrivata al, dove ha conosciuto Biden, e nel 2008 è entrata a fare parte del team legale della Casa Bianca.è cresciuta nel centro di Manhattan all’interno di una famiglia classe alta americana. È figlia unica, sua ...

