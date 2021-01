Ufficiale, Lucchese: arriva Pozzer (Di giovedì 21 gennaio 2021) Attraverso un comunicato sul proprio sito e un post sui canali social del club, la Lucchese ha confermato l’arrivo in prestito di Giacomo Pozzer. Il portiere classe 2001 arriva dal Monopoli, ma con l’avallo dell’Inter, e andrà a sostituire Jacopo Coletta, infortunatosi durante la sfida contro il Renate, e che dovrà stare fuori almeno 1 mese e mezzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucchese 1905 (@Lucchese1905) Foto: sito Lucchese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Attraverso un comunicato sul proprio sito e un post sui canali social del club, laha confermato l’arrivo in prestito di Giacomo. Il portiere classe 2001dal Monopoli, ma con l’avallo dell’Inter, e andrà a sostituire Jacopo Coletta, infortunatosi durante la sfida contro il Renate, e che dovrà stare fuori almeno 1 mese e mezzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da1905 (@1905) Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

