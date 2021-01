Tragedia a Palermo | segue una prova di soffocamento su Tik Tok | bambina in rianimazione

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Unadiestremo da seguire su Tik Tok, la 'Black out challenge', si è trasformata inper unadi 10 anni di. Si è legata la cintura alla gola ed è stata ...

globalistIT : - OPortuali : Noi abbiamo per dovere e necessità fatto sì che la città e la regione fossero assistite dalla merce che arrivava d… - stefano_sava : RT @DirettaSicilia: Tragedia a Palermo, muore una bambina di 9 anni: donati gli organi - DirettaSicilia : Tragedia a Palermo, muore una bambina di 9 anni: donati gli organi - NewSicilia : Dalla tragedia della perdita di un figlio a un gesto di grande solidarietà #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Palermo

Bambina di dieci anni aveva partecipato a challenge soffocamento su Tik Tok: si è legata la cintura alla gola per partecipare alla challenge di uno dei social più seguiti dagli adolescenti Prova di so ...La piccola, che forse voleva partecipare alla sfida di soffocamento, è stata portata all’Ospedale dei bambini di Palermo dove è arrivata in arresto cardiocircolatorio. Le sue condizioni sono critiche ...