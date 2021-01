Traffico Roma del 21-01-2021 ore 14:30 (Di giovedì 21 gennaio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Estradato dall’albania Cekini Ardjan, arrestato lo scorso maggio nell’ambito del progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘ndrangheta) Roma – Oggi, all’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, ...

‘Ndrangheta, estradato dall’ Albania narcotrafficante Cekini legato a cosche

Ardjan Cekini, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti, e considerato avamposto della ‘ndrina ‘Bellocco’ nell’area balcanica, è stato estradat ...

Estradato dall'albania Cekini Ardjan, arrestato lo scorso maggio nell'ambito del progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against 'ndrangheta) Roma – Oggi, all'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, ...