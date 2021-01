TikTok, Palermo: bambina in rianimazione per il “gioco” Blackout Challenge (Di giovedì 21 gennaio 2021) : i genitori l’hanno trovata con una cintura al collo Un “gioco” stupido quanto fatale su TikTok, il social molto in voga tra i giovanissimi e i bambini. A Palermo una bimba di dieci anni è finita in rianimazione per strangolamento. Aveva partecipato a una Blackout Challenge, una prova estrema che ha messo la piccola gravemente in pericolo. Ieri pomeriggio i genitori l’hanno portata nell’ospedale Di Cristina di Palermo e adesso le sue condizioni sono ancora gravi. È giunta nel nosocomio per arresto cardiocircolatorio dovuto da un’asfissia. La bambina è stata trovata dai genitori con una cintura avvolta al collo. Ora indaga la polizia che ha sequestrato il cellulare della bambina. È probabile che lo strangolamento ... Leggi su ck12 (Di giovedì 21 gennaio 2021) : i genitori l’hanno trovata con una cintura al collo Un “” stupido quanto fatale su, il social molto in voga tra i giovanissimi e i bambini. Auna bimba di dieci anni è finita inper strangolamento. Aveva partecipato a una, una prova estrema che ha messo la piccola gravemente in pericolo. Ieri pomeriggio i genitori l’hanno portata nell’ospedale Di Cristina die adesso le sue condizioni sono ancora gravi. È giunta nel nosocomio per arresto cardiocircolatorio dovuto da un’asfissia. Laè stata trovata dai genitori con una cintura avvolta al collo. Ora indaga la polizia che ha sequestrato il cellulare della. È probabile che lo strangolamento ...

