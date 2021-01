Stellantis - Tavares visita Melfi e Mirafiori (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il gruppo Stellantis è nato solo da pochi giorni ma il nuovo ad Carlos Tavares ha già intenzione di conoscere a fondo la realtà portata in dote dalla Fiat Chrysler Automobiles. Ieri, subito dopo l'incontro in videoconferenza con i sindacalisti italiani, l'amministratore delegato ha iniziato un tour negli stabilimenti italiani, con una prima tappa nel complesso torinese di Mirafiori/Grugliasco, dove vengono prodotte le 500 elettriche e le vetture Maserati. Oggi a Melfi. Oggi, Tavares si è recato a Melfi, nel complesso produttivo che sforna le Fiat 500X e le Jeep Compass e Renegade e che impiega oltre 7 mila lavoratori. Il top manager, accompagnato dal presidente John Elkann, si è intrattenuto per circa sei ore nell'impianto lucano dimostrando, secondo fonti sindacali citate dalle ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il gruppoè nato solo da pochi giorni ma il nuovo ad Carlosha già intenzione di conoscere a fondo la realtà portata in dote dalla Fiat Chrysler Automobiles. Ieri, subito dopo l'incontro in videoconferenza con i sindacalisti italiani, l'amministratore delegato ha iniziato un tour negli stabilimenti italiani, con una prima tappa nel complesso torinese di/Grugliasco, dove vengono prodotte le 500 elettriche e le vetture Maserati. Oggi a. Oggi,si è recato a, nel complesso produttivo che sforna le Fiat 500X e le Jeep Compass e Renegade e che impiega oltre 7 mila lavoratori. Il top manager, accompagnato dal presidente John Elkann, si è intrattenuto per circa sei ore nell'impianto lucano dimostrando, secondo fonti sindacali citate dalle ...

