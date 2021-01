Mobilità: Ip e Snam4Mobility, al via nel Lazio prima di 26 stazioni rifornimento a gas (2) (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) – Snam4Mobility, società controllata al 100% da Snam, fornisce servizi integrati per una Mobilità sostenibile “smart green” a gas naturale e biometano. Per rafforzare la rete distributiva, Snam4Mobility realizza infrastrutture di distribuzione di gas compresso (CNG e bio-CNG) per automobili e liquefatto (LNG e bio-LNG) per i trasporti pesanti. Nel piano strategico 2020-2024 di Snam è prevista la realizzazione di 150 nuove stazioni di rifornimento di gas naturale e biometano e delle prime cinque stazioni di rifornimento di idrogeno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) –, società controllata al 100% da Snam, fornisce servizi integrati per unasostenibile “smart green” a gas naturale e biometano. Per rafforzare la rete distributiva,realizza infrastrutture di distribuzione di gas compresso (CNG e bio-CNG) per automobili e liquefatto (LNG e bio-LNG) per i trasporti pesanti. Nel piano strategico 2020-2024 di Snam è prevista la realizzazione di 150 nuovedidi gas naturale e biometano e delle prime cinquedidi idrogeno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

