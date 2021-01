Made in Italy, Greta Ferro racconta: “Fiammetta Cicogna incinta sul set con le nausee, ci siamo aiutate” (Di giovedì 21 gennaio 2021) È Greta Ferro la protagonista della fiction Made in Italy che sta conquistando il pubblico in queste settimane. La sua Irene Mastrangelo, giovane redattrice della rivista Appeal, si ritroverà immersa nella Milano della moda anni Settanta ricca di grandi stilisti e personalità uniche. Ma sapete davvero tutto sulla nuova fiction in onda su Canale5? Greta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 21 gennaio 2021) Èla protagonista della fictioninche sta conquistando il pubblico in queste settimane. La sua Irene Mastrangelo, giovane redattrice della rivista Appeal, si ritroverà immersa nella Milano della moda anni Settanta ricca di grandi stilisti e personalità uniche. Ma sapete davvero tutto sulla nuova fiction in onda su Canale5?… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VanityFairIt : Il food Made in Italy torna alla Casa Bianca - infocamere : Un circuito dell'#innovazione virtuoso ??? 'Made in Italy al servizio della #CyberSecurity ' @arturodicorinto su… - reportrai3 : «Noi potremmo trovarci con una filiera industriale dell’idrogeno che possa valere circa 30 miliardi di valore aggiu… - cavolfiore_ills : RT @MadameA02: La morale made in Italy. #escort - coldbrv : RT @MadameA02: La morale made in Italy. #escort -