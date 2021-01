LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia scalda i motori, terza alle spalle di Lie e Johnson (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Seconda prova MASCHILE A KITZBUEHL 11.00: la francese Gauche 28ma a 2?66, la russa Pleshikova 36ma a 3?94, la svizzera Kolly 33ma a 3?40 10.58: 24ma piazza per l’austriaca Maier a 2?30, la svedese Ivarsson è 28ma a 2?76 10.55: l’austriaca Raedler 24ma a 2?30, l’austriaca Schneeberger 30ma a 3?57 10.52: Accumula un ritardo di 4?66 la austriaca Ager: 33ma 10.51: L’austriaca Fest chiude in 26ma posizione a 2?79 da Lie 10.50: La statunitense Ross lontana dalla vetta: 31ma a 4?63 10.46: L’austriaca Scheyer si inserisce in decima posizione a 1?46 da Lie 10.45: Ventesimo posto per la svizzera Nufer a 2?18 dalla testa 10.44: Jasmina Suter è lontanissima dalle prime: 4?62 da Lie, ultima 10.43: Velocissima la ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE A KITZBUEHL 11.00: la francese Gauche 28ma a 2?66, la russa Pleshikova 36ma a 3?94, la svizzera Kolly 33ma a 3?40 10.58: 24ma piazza per l’austriaca Maier a 2?30, la svedese Ivarsson è 28ma a 2?76 10.55: l’austriaca Raedler 24ma a 2?30, l’austriaca Schneeberger 30ma a 3?57 10.52: Accumula un ritardo di 4?66 la austriaca Ager: 33ma 10.51: L’austriaca Fest chiude in 26ma posizione a 2?79 da Lie 10.50: La statunitense Ross lontana dalla vetta: 31ma a 4?63 10.46: L’austriaca Scheyer si inserisce in decima posizione a 1?46 da Lie 10.45: Ventesimo posto per la svizzera Nufer a 2?18 dalla testa 10.44: Jasmina Suter è lontanissima dprime: 4?62 da Lie, ultima 10.43: Velocissima la ...

LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana in DIRETTA: Lie la più veloce, Goggia insegue da vicino, terza OA Sport LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana in DIRETTA: c'è Marta Bassino, attesa per lo squadrone azzurro

LIVE Sci alpino, Ultima prova Kitzbuehl in DIRETTA: Dominik Paris cerca le linee giuste sulla Streif

