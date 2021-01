Juventus-Napoli 2-0, pagelle / Quando il gioco si fa duro, a Insigne non regge la pompa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le pagelle della Supercoppa tra Juventus e Napoli (2-0). OSPINA. Kamikaze indefesso nelle uscite; è bravo, talvolta miracoloso, anche tra i pali. E in partite come queste, in cui Mister Veleno si rifugia nel catenaccio, i suoi rilanci qualche volta sono preziosi – 6,5 Sfortunato sul rimpallo di Bakayoko, che Ronaldo sfrutta per segnare. Ci mette tutto, compresa un’avventura fin quasi a centro campo palla al piede e un pizzico di incoscienza sul finale. L’incoscienza di chi vuole vincerla a tutti i costi – 6,5 DI LORENZO. Il Napule è impaurito e senza cazzimma, Di Lorenzo torna e gli tocca un’ostica lezione di cristianesimo, uscendone con un compito mediocre – 5 Qualche errore in fase difensiva. Non riesce a creare quasi nulla sulle sovrapposizioni – 5 MANOLAS. Ahi ahi, Ilaria, il nostro caro San Kostas ne ingarra tante ma a tratti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ledella Supercoppa tra(2-0). OSPINA. Kamikaze indefesso nelle uscite; è bravo, talvolta miracoloso, anche tra i pali. E in partite come queste, in cui Mister Veleno si rifugia nel catenaccio, i suoi rilanci qualche volta sono preziosi – 6,5 Sfortunato sul rimpallo di Bakayoko, che Ronaldo sfrutta per segnare. Ci mette tutto, compresa un’avventura fin quasi a centro campo palla al piede e un pizzico di incoscienza sul finale. L’incoscienza di chi vuole vincerla a tutti i costi – 6,5 DI LORENZO. Il Napule è impaurito e senza cazzimma, Di Lorenzo torna e gli tocca un’ostica lezione di cristianesimo, uscendone con un compito mediocre – 5 Qualche errore in fase difensiva. Non riesce a creare quasi nulla sulle sovrapposizioni – 5 MANOLAS. Ahi ahi, Ilaria, il nostro caro San Kostas ne ingarra tante ma a tratti ...

