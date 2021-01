Inter, il Leicester pensa a Eriksen: l’ingaggio frena le Foxes (Di giovedì 21 gennaio 2021) Calciomercato Inter: sulle tracce di Christian Eriksen ci sarebbe il Leicester, ma l’alto ingaggio del calciatore frena gli inglesi In casa Inter tiene ancora banco la questione relativa a Christian Eriksen. Il danese è in partenza e ora ci sarebbe una nuova concorrente. Come riportato da Sportitalia, il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Leicester. Gli inglesi sono desiderosi di riportare in Inghilterra Eriksen ma ci sarebbero diversi problemi. In primis l’alto ingaggio del danese frenerebbe le Foxes, ma ci sarebbero contatti in corso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Calciomercato: sulle tracce di Christianci sarebbe il, ma l’alto ingaggio del calciatoregli inglesi In casatiene ancora banco la questione relativa a Christian. Il danese è in partenza e ora ci sarebbe una nuova concorrente. Come riportato da Sportitalia, il centrocampista sarebbe finito nel mirino del. Gli inglesi sono desiderosi di riportare in Inghilterrama ci sarebbero diversi problemi. In primis l’alto ingaggio del danese frenerebbe le, ma ci sarebbero contatti in corso. Leggi su Calcionews24.com

Pall_Gonfiato : #Inter - Spunta una nuova destinazione in #PremierLeague per #Eriksen - AleRodella : RT @passione_inter: Mercato - Nuova pretendente per Eriksen? Il Leicester mostra interesse - - passione_inter : Mercato - Nuova pretendente per Eriksen? Il Leicester mostra interesse - - BombeDiVlad : ????#Inter, il #Leicester pensa a #Eriksen ??Contatti tra le parti #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - fcin1908it : In Uk - Eriksen, anche il Leicester ci ha provato. Trattativa subito saltata perché l'Inter... -… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Leicester In Uk – Eriksen, anche il Leicester ci ha provato. Trattativa subito saltata perché l’Inter… fcinter1908 Inter, il Leicester pensa a Eriksen: l’ingaggio frena le Foxes

Calciomercato Inter: sulle tracce di Christian Eriksen ci sarebbe il Leicester, ma l’alto ingaggio del calciatore frena gli inglesi In casa Inter tiene ancora banco la questione relativa a Christian ...

Mercato – Nuova pretendente per Eriksen? Il Leicester mostra interesse

Nelle ultime ore però, come riporta Gianluigi Longari, il Leicester si è fatto avanti mostrando un piccolo interesse per Eriksen, individuato come l’arma per dare la caccia al secondo titolo in Premie ...

Calciomercato Inter: sulle tracce di Christian Eriksen ci sarebbe il Leicester, ma l’alto ingaggio del calciatore frena gli inglesi In casa Inter tiene ancora banco la questione relativa a Christian ...Nelle ultime ore però, come riporta Gianluigi Longari, il Leicester si è fatto avanti mostrando un piccolo interesse per Eriksen, individuato come l’arma per dare la caccia al secondo titolo in Premie ...