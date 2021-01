Il Cantante Mascherato | La Novità Dei Ballerini di Amici!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il: nel corpo di ballo del divertente programma di Rai 1, ci saranno moltinoti al pubblico per aver partecipato a varie edizioni di Amici. Ecco chi sono… Dopo il successo della prima edizione, sta per tornare su Rai 1 Il, condotto come in precedenza da Milly Carlucci. Come l’anno scorso, alcuni personaggi famosi si scontreranno in una gara di canto, completamente mascherati in modo da non essere conosciuti. Nella trasmissione ovviamente non manca mai il corpo di ballo, che sarà costituito interamente dadi Amici. Ecco chi sono. Il: tra iAlessio La Padula e Talisa Ravagnani! La nuova edizione de Il...