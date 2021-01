Grande ricerca | piccoli salari

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Chi è impegnato nei laboratori italiani ha stipendi che a volte non raggiungono i 1.500 euro al mese. E mentre il Paese continua a non investire in queste competenze di alta formazione - così decantate con la pandemia - l'unica possibilità di miglioramento per tanti «cervelli» resta la fuga all'estero. Usati per le photo opportunity davanti all'ospedale Spallanzani di Roma. Elogiati di fronte all'emergenza Covid-19, come per la sperimentazione del vaccino tutto italiano. Definiti un'eccellenza nazionale, come avvenuto a Francesca Colavita, la biologa che isolò a febbraio il coronavirus, proprio all'Istituto per le malattie infettive romano. La categoria deitori della sanità è chiamata spesso a «fare miracoli». Ma per loro, in questi mesi, non c'è stato alcun miracolo: ricevono uno inadeguato, che talvolta non raggiunge i 1.500 euro ...