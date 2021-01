Governo | Centrodestra al Colle | “Maggioranza inconsistente | impossibile lavorare”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani “hanno manifestato al presidente della Repubblica, a nome dell’intero centrodestra, la grande preoccupazione per la condizione dell’Italia: mentre emergenza sanitaria ed economica si abbattono su famiglie e imprese, il voto di martedi’ ha certificato l’inconsistenza della maggioranza. È convinzione del centrodestra che con questo Parlamento sia impossibile lavorare. Il centrodestra ha ribadito al presidente la fiducia nella sua saggezza”. E’ quanto si legge in una nota diffusa al termine dell’incontro al Quirinale.

LegaSalvini : NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Il Paese non può restare ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticc… - pietroraffa : Se al posto di Conte ci fosse stata una figura di centrodestra, a capo di un governo con una maggioranza risicata i… - LegaSalvini : CENTRODESTRA: 'PAESE OSTAGGIO DI GOVERNO ARROGANTE' - morettweet : RT @GiorgiaMeloni: Incontro con il Presidente della Repubblica insieme agli alleati di centrodestra: mentre l’emergenza si abbatte sulla Na… - 0Zedda : RT @GiorgiaMeloni: Incontro con il Presidente della Repubblica insieme agli alleati di centrodestra: mentre l’emergenza si abbatte sulla Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Centrodestra

I rappresentanti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia al Quirinale la piantano di dire che il Capo dello Stato dovrebbe sciogliere le Camere, cosa che sarebbe impossibile ...Allora, ci si chiede sempre più spesso perché il centrodestra non tenta di proporsi come alternativa al governo attuale, anche come soluzione immediata e attrattiva, anche con o ...