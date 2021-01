Genoa | Preziosi allontana la Juventus | “Non voglio cedere Shomurodov”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilsembra in netta ripresa negli ultimi tempi. Merito della cura di Davide Ballardini. Il tecnico ha anche messo in mostra un gioiello atteso e finalmente emerso, almeno per il grande potenziale. Si tratta di Eldor. Il giovane fantasista uzbeko è finito nel mirino della. Tuttavia il presidente del Grifone Enriconega la possibile cessione ai microfoni di TMW: "Lo tengo, è un giocatore deled è appena arrivato. Se la Juve lo ha chiesto? Assolutamente no e non credo sia il momento di parlare di uscite vista la posizione in cui siamo".caption id="attachment 1057971" align="alignnone" width="1278"(getty images)/caption ITA Sport Press.