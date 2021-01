Gaffe Uno Mattina, ‘Melania escort di Trump’: la frase di Friedman arriva in Commissione di Vigilanza RAI (Di giovedì 21 gennaio 2021) Melania Trump “escort”, bufera contro Alan Friedman a Uno Mattina A Uno Mattina i conduttori Marco Frittella e Monica Giandotti hanno seguito l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca chiamando Alan Friedman a commentare le immagini e soprattutto la definitiva uscita di scena di Donald Trump: il giornalista ha avuto parole dure per Melania che ha definito “escort” rischiando grosso in Commissione di Vigilanza Rai. Melania, alle parole dette da chi é niente, é indifferente! https://t.co/V1Qd7GxVt2 — Ivo Armandi (@ArmandiIvo) January 20, 2021 Ma andiamo con ordine. La vittoria di Joe Biden segna una nuova era per l’America e per il mondo intero e il gioco al “trova le differenze” con la passata amministrazione di Trump passa anche per i commenti ... Leggi su funweek (Di giovedì 21 gennaio 2021) Melania Trump “”, bufera contro Alana UnoA Unoi conduttori Marco Frittella e Monica Giandotti hanno seguito l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca chiamando Alana commentare le immagini e soprattutto la definitiva uscita di scena di Donald Trump: il giornalista ha avuto parole dure per Melania che ha definito “” rischiando grosso indiRai. Melania, alle parole dette da chi é niente, é indifferente! https://t.co/V1Qd7GxVt2 — Ivo Armandi (@ArmandiIvo) January 20, 2021 Ma andiamo con ordine. La vittoria di Joe Biden segna una nuova era per l’America e per il mondo intero e il gioco al “trova le differenze” con la passata amministrazione di Trump passa anche per i commenti ...

mariodisimone81 : @emimess1987 Io credo che 'la gaffe' sia voluta, guarda caso è una giunta della Lega, io credo che sia uno dei requ… - andrea_82b15 : @pisto_gol Non esiste una gaffe-Diawara, lì c’è il dolo di uno che poi va a lavorare per la società che ha usufruito di quella “gaffe”. - ricttofilctempd : No ! Non è una gaffe ! Nemmeno uno scivolone ! È il pensiero delle classi dominanti ! di chi ha in testa un model… - 17Zanni : RT @LivinInHardinIG: Crocc che sbrocca dopo la sua enorme GAFFE???? “Ma se uno scrive pensando che sta facendo il viaggio per l’inferno PER… - giorgiacher00 : RT @LivinInHardinIG: Crocc che sbrocca dopo la sua enorme GAFFE???? “Ma se uno scrive pensando che sta facendo il viaggio per l’inferno PER… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe Uno “Trump sarà con la sua escort”: polemica per la gaffe di Alan Friedman su Melania TPI Grande Fratello Vip 5, gaffe sull'account Instagram ufficiale: fan infuriati con la produzione

Clamorosa gaffe dell'account Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip 5, che pubblica un video un cui Tommaso Zorzi racconta una violenza subita, scambiandola per una storia d'amore. Fan in rivolta ...

Barbara D’Urso gaffe: “Ha avuto il Covid!”, l’opinionista nega

Una gaffe per la presentatrice evidentemente ignara del fatto che l’opinionista non ha mai contratto il Coranavirus. Nel presentare l’ex protagonista di Uomini e Donne Barbara D’Urso ha salutato Karin ...

Clamorosa gaffe dell'account Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip 5, che pubblica un video un cui Tommaso Zorzi racconta una violenza subita, scambiandola per una storia d'amore. Fan in rivolta ...Una gaffe per la presentatrice evidentemente ignara del fatto che l’opinionista non ha mai contratto il Coranavirus. Nel presentare l’ex protagonista di Uomini e Donne Barbara D’Urso ha salutato Karin ...