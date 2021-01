Donne, la proposta di Laura Coccia: “Istituire codice esenzione per mamme disabili” (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – “Approfitto dell’occasione per rilanciare l‘idea, più nazionale che cittadina, di istituire un codice di esenzione per le mamme disabili, che comprenda sia il periodo della gravidanza che il post-partum e che preveda non solo l’esenzione per determinate visite o analisi, ma anche l’attivazione immediata di una serie di percorsi”. È la proposta che Laura Coccia, atleta, ex parlamentare Pd e mamma con disabilità, ha lanciato nel corso di un intervento nella Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale che stamattina si è occupata proprio del tema della gravidanza delle donne con disabilità e del possibile coinvolgimento di Farmacap in percorsi di sostegno ad hoc tutti da costruire. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – “Approfitto dell’occasione per rilanciare l‘idea, più nazionale che cittadina, di istituire un codice di esenzione per le mamme disabili, che comprenda sia il periodo della gravidanza che il post-partum e che preveda non solo l’esenzione per determinate visite o analisi, ma anche l’attivazione immediata di una serie di percorsi”. È la proposta che Laura Coccia, atleta, ex parlamentare Pd e mamma con disabilità, ha lanciato nel corso di un intervento nella Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale che stamattina si è occupata proprio del tema della gravidanza delle donne con disabilità e del possibile coinvolgimento di Farmacap in percorsi di sostegno ad hoc tutti da costruire.

Parlamento Ue: stop alla violenza contro le donne e colmare il divario retributivo. Ma si parla anche di "diritto all'aborto"

Combattere la violenza contro le donne e colmare il divario retributivo di genere: sono due dei principi della relazione adottata oggi dal Parlamento europeo che si occupa della strategia per la parit ...

CARABINIERI – Arrestata una donna per spaccio: dovrà scontare una pena di 4 anni e 6 mesi

TERMOLI – Arrestata dai Carabinieri di Termoli un’albanese per detenzione di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

