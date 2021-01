Coppa Italia: i commenti di Inzaghi e D’Aversa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Al termine della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Parma, Inzaghi e D’Aversa hanno analizzato il match. La gara che si è disputata allo stadio Olimpico di Roma, si è conclusa in favore della Lazio. I biancocelesti si sono qualificati ai quarti di finale dove incontreranno l’Atalanta di Gasperini. I crociati invece tornano casa a mani vuote. Inzaghi opta per il turnover e vince contro il Parma Coppa Italia, Inzaghi: “La partita? Ottimo primo tempo” Simone Inzaghi al termine della partita contro il Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e creato tanto, preso due pali e approcciato bene la gara. Non sono partite scontate, anzi, poi abbiamo fatto solo un gol nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Al termine della sfida ditra Lazio e Parma,hanno analizzato il match. La gara che si è disputata allo stadio Olimpico di Roma, si è conclusa in favore della Lazio. I biancocelesti si sono qualificati ai quarti di finale dove incontreranno l’Atalanta di Gasperini. I crociati invece tornano casa a mani vuote.opta per il turnover e vince contro il Parma: “La partita? Ottimo primo tempo” Simoneal termine della partita contro il Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e creato tanto, preso due pali e approcciato bene la gara. Non sono partite scontate, anzi, poi abbiamo fatto solo un gol nel ...

