Calabria | Cesa indagato si dimette | «Io estraneo» Pioggia di solidarietà | «Le accuse sono lunari»

È un fragoroso terremoto politico-giudiziario quello che travolge i centristi dell'Udc in Calabria e, in particolare il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa, indagato – che si è dichiarato estraneo ma si é immediatamente dimesso trovando la solidarietà di buona parte del mondo politico – e il segretario regionale dell'Udc, nonché assessore al Bilancio della Regione Calabria, Franco Talarico – finito ai domiciliari – messi sotto accusa da un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Che ritiene abbiano fatto affari con le cosche della Ndrangheta. "Ho ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017 – ammette Cesa. – Mi ritengo totalmente estraneo. Chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla procura ...

