Bridgerton 2 | quando uscirà?

Leggi su solodonna

(Di giovedì 21 gennaio 2021) In una lettera che Netflix invia periodicamente ai suoi azionisti ci sarebbero informazioni interessanti su. Il rinnovo della serie non era certo in dubbio, ma da quanto appena appreso, il successo della serie potrebbe portare Netflix a lanciare una stagione 2 in pochissimo tempo!non è semplicemente una serie ben riuscita ma, in poco tempo, si è trasformata in un fenomeno social; post di apprezzamento per il duca Articolo completo: dal blog SoloDonna