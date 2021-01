Bollettino del 21 gennaio | i numeri dell' epidemia in Italia

reportrai3 : Dopo due mesi dall'introduzione dei test antigenici rapidi da oggi nel conteggio del bollettino nazionale saranno v… - Oltreilfatto : Covid 19, Puglia: il bollettino del 21 gennaio 2021 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #21gennaio #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #21gennaio #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

il Resto del Carlino

Su 11.524 test effettuati per riscontrare l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.275 casi positivi (tasso a 11%): 478 in provincia di Bari, 63 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia BAT ...Lazio coronavirus , 36 morti e 1.303 casi. Rapporto tra tamponi e positivi al 10%. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza ...