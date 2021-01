Asia Argento e Fabrizio Corona: il bacio su Instagram è da "celebrare" (foto) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Asia Argento bacia Fabrizio Corona nella foto condivisa dall'attrice su Instagram: un bacio da celebrare per un rapporto burrascoso ma appassionato. Un bacio appassionato, ma anche tenero, quello tra Fabrizio Corona e Asia Argento nella foto condivisa dall'attrice su Instagram pochi minuti fa. "Celebrate!" ha scritto Asia nel post che accompagna la foto, però non è ancora chiaro cosa, tanto che qualcuno, tra i commenti, ha chiesto ai due se stessero insieme. Stretta tra le braccia tatuatissime di Fabrizio Corona, Asia Argento lo bacia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021)bacianellacondivisa dall'attrice su: undaper un rapporto burrascoso ma appassionato. Unappassionato, ma anche tenero, quello tranellacondivisa dall'attrice supochi minuti fa. "Celebrate!" ha scrittonel post che accompagna la, però non è ancora chiaro cosa, tanto che qualcuno, tra i commenti, ha chiesto ai due se stessero insieme. Stretta tra le braccia tatuatissime dilo bacia ...

