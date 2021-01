Amedeo Goria, incidente in auto insieme alla figlia Guenda (Di giovedì 21 gennaio 2021) incidente in auto per Amedeo Goria. E' successo nel quartiere Prati, prestigiosa zona di Roma, dove il conduttore sportivo si trovava insieme alla figlia Guenda, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip. Padre e figlia avevano appena pranzato insieme in una trattoria, quando, una volta saliti in macchina, Amedeo ha centrato in pieno un motorino mentre faceva retromarcia. Già il pranzo era stato animato da alcune discussioni, fa sapere il settimanale Oggi, che pubblica gli scatti del sinistro. Nessuna grave conseguenza per le parti coinvolte nel fatto, anzi. Subito dopo l'incidente, infatti, Amedeo e Guenda sono usciti ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 21 gennaio 2021)inper. E' successo nel quartiere Prati, prestigiosa zona di Roma, dove il conduttore sportivo si trovava, reduce dpartecipazione al Grande Fratello Vip. Padre eavevano appena pranzatoin una trattoria, quando, una volta saliti in macchina,ha centrato in pieno un motorino mentre faceva retromarcia. Già il pranzo era stato animato da alcune discussioni, fa sapere il settimanale Oggi, che pubblica gli scatti del sinistro. Nessuna grave conseguenza per le parti coinvolte nel fatto, anzi. Subito dopo l', infatti,sono usciti ...

occhio_notizie : Incidente e tensioni con la figlia per Amedeo #Goria - MondoTV241 : ???? Incidente stradale per Amedeo Goria e la figlia Guenda. Ecco le condizioni (FOTO) #amedeogoria #guendagoria - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: 'Mi sei sembrato il Morgan della situazione' Amedeo Goria asfalta Filippo Nardi a Live #noneladurso con una sola frase… - croccantino_ : RT @Ale_99_Campa: MTR: 'io lo chiamo Goria' Stefania: 'ah beh giustamente non lo puoi chiamare Amedeo cos'è sta confidenza voglio dire avet… - immarellaaa : RT @Ale_99_Campa: MTR: 'io lo chiamo Goria' Stefania: 'ah beh giustamente non lo puoi chiamare Amedeo cos'è sta confidenza voglio dire avet… -