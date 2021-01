A 4 anni da Rigopiano, il processo non è iniziato. L’avv. Madia sul disastro giudiziario (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo 4 anni dalla tragedia di Rigopiano, il procedimento per accertare eventuali responsabilità ristagna ancora alla fase dell’udienza preliminare. Adesso, si legge sulle cronache, il comitato dei parenti delle vittime chiede un cambio di passo ai magistrati che si stanno occupando del processo. Se fosse vero, sarebbe l’ennesima conferma di quel che sostiene da sempre L’avvocatura, ossia che la lunghezza dei processi non deriva dalle garanzie difensive ma dall’inefficienza della macchina giudiziaria. In questa situazione, la prescrizione è il solo antidoto idoneo a scongiurare che a fare le spese di questo fenomeno degenerativo siano le persone che patiscono le sofferenze del processo, le quali non possono trasformarsi in eterni imputati per colpa di chi amministra la giustizia. Avere di fatto abolito ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo 4dalla tragedia di, il procedimento per accertare eventuali responsabilità ristagna ancora alla fase dell’udienza preliminare. Adesso, si legge sulle cronache, il comitato dei parenti delle vittime chiede un cambio di passo ai magistrati che si stanno occupando del. Se fosse vero, sarebbe l’ennesima conferma di quel che sostiene da sempreocatura, ossia che la lunghezza dei processi non deriva dalle garanzie difensive ma dall’inefficienza della macchina giudiziaria. In questa situazione, la prescrizione è il solo antidoto idoneo a scongiurare che a fare le spese di questo fenomeno degenerativo siano le persone che patiscono le sofferenze del, le quali non possono trasformarsi in eterni imputati per colpa di chi amministra la giustizia. Avere di fatto abolito ...

