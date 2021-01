Udinese-Atalanta | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle 15.00 in campo la Serie A, con il recupero della gara tra, match rinviato per maltempo. Queste le(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Pessina, Maelhe; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Atalanta

Si gioca alle il match della 10/a giornata di Serie A fra Udinese e Atalanta.ù Tutto pronto alla Dacia Arena per il match tra Udinese e Atalanta, recupero della decima giornata di campionato rinviata ...LA DIRETTA STREAMING DEL MATCH: Il match Cagliari-Milan sarà trasmesso in diretta TV su Sky, il 18 gennaio 2021 alle 20:45. Per vedere la partita in streaming è possibile colleg ...